Rețeaua socială X, deținută de Elon Musk, introduce, cu mare întârziere, funcții de control parental. Noile opțiuni permit părinților să controleze și să gestioneze activitatea adolescenților cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani în cadrul rețelei.

În mod implicit, conturile adolescenților sunt acum trecute într-un așa-zis mod protejat, care restricționează accesul la „conținut sensibil” și blochează targetarea cu reclame.

Părinții pot stabili cât timp au voie adolescenții să petreacă în cadrul rețelei, să aprobe urmăritorii noi și să activeze recomandarea de algoritm doar a conturilor unor utilizatori de aceeași vârstă.

În plus, părinții pot bloca afișarea postărilor care conțin anumite cuvinte și pot controla contactele cu care copiii comunică. Părinții pot vedea cu cine comunică adolescenții, fără a putea însă să citească mesajele.

Rețeaua socială a lui Elon Musk se laudă cu o abordare despre care spune că oferă părinților control, fără a facilita încălcarea intimității celor mici.

X este considerată de mulți drept una dintre cele mai „sălbatice” platforme online, mai ales după intrarea în proprietatea lui Elon Musk. Aceasta a găzduit în ultimii ani numeroase situații problematice, de la discursuri care promovează ura la imagini cu oameni dezbrăcați cu ajutorul AI-ul, dezinformare și un algoritm care pare să încurajeze postările care se potrivesc viziunii lui Musk.

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