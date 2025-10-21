Platforma X lansează o piață cu pseudonime pentru utilizatori: prețul unui nume poate ajunge la sume de șapte cifre

X Handle Marketplace — prima platformă din lume pentru cumpărarea și schimbul de nume de utilizatori inactive/ FOTO:X @Jeremyybtc

Rețeaua socială a lui Elon Musk, X (fostă Twitter), a anunțat lansarea X Handle Marketplace — prima platformă din lume pentru cumpărarea și schimbul de nume de utilizatori inactive. Noul serviciu va fi disponibil pentru abonații Premium Plus și Premium Business.

Potrivit The Verge, numele de utilizator vor fi împărțite în două categorii. Pseudonimele prioritare vor fi gratuite — acestea „vor conține adesea nume complete, fraze lungi sau combinații de litere și cifre”.

În schimb, numele scurte, rare sau populare, considerate valoroase, vor fi scoase la vânzare. Prețurile pornesc de la 2.500 de dolari, dar pot depăși sume de șapte cifre, în funcție de cerere și unicitate.

„X Handle Marketplace este prima soluție de acest tip din industrie pentru redistribuirea numelor de utilizator care nu mai sunt folosite”, a transmis compania într-un comunicat oficial.

Reprezentanții X subliniază că serviciul nu este temporar, ci face parte dintr-o strategie pe termen lung de creștere a numărului de abonați plătitori. Odată ce un utilizator achiziționează un nou nume, cel anterior este blocat. Pe viitor, ar putea fi introdusă opțiunea de redirecționare automată de la vechiul cont — disponibilă contra cost.

Dacă un abonat își reduce nivelul de acces (de exemplu, renunțând la Premium Plus), contul său va reveni automat la numele anterior, iar pseudonimul achiziționat va fi pierdut.

Anunțul vine în contextul în care Elon Musk a depășit recent pragul de 500 de miliarde de dolari în avere netă, devenind prima persoană din lume care atinge acest nivel și consolidându-și poziția de cel mai bogat om de pe planetă.

Ads