Platforma de streaming muzical Tidal a decis să elimine toate melodiile create integral cu inteligență artificială. Măsura va intra în vigoare pe 9 decembrie 2026 și vizează peste 27 de milioane de piese, după ce compania a constatat o creștere puternică a muzicii generate automat.

Datele publicate de Tidal arată că, în ultimele 90 de zile, aproximativ 43% dintre melodiile încărcate pe platformă au fost realizate exclusiv cu AI. Situația a devenit și mai vizibilă pe 6 noiembrie, când șase din zece piese distribuite într-o singură zi au fost identificate drept conținut generat artificial.

Ce melodii vor fi eliminate și ce se întâmplă cu muzica realizată parțial cu AI

În prezent, cele 27 de milioane de melodii reprezintă aproximativ 6,3% din întregul catalog Tidal. Totuși, publicul pare să manifeste un interes redus pentru acestea. Potrivit companiei, 96% dintre piesele respective nu au înregistrat nicio ascultare în ultimele trei luni.

Tidal consideră că volumul mare de conținut automatizat îngreunează descoperirea muzicii realizate de artiști și poate afecta distribuirea veniturilor din streaming.

Noua regulă se aplică pieselor generate în întregime de inteligența artificială. Melodiile în care artiștii folosesc AI doar pentru anumite etape ale producției vor rămâne permise.

Platforma va respinge inclusiv înregistrările ale căror informații de identificare arată că au fost create exclusiv cu instrumente AI.

O altă problemă semnalată de companie este imitarea artiștilor reali. Tidal a eliminat deja aproximativ 65.000 de melodii suspectate că folosesc identitatea unor muzicieni fără autorizare.

Ads

Decizia diferențiază serviciul de principalii săi concurenți. Spotify și Apple Music permit în continuare distribuirea melodiilor generate integral cu AI, folosind sisteme de identificare a acestui conținut.

Spotify a luat însă măsuri împotriva pieselor considerate spam. În octombrie, compania anunța eliminarea a aproximativ 75 de milioane de asemenea înregistrări și excluderea altor 50 de milioane din recomandările automate.

Bandcamp a adoptat o politică mai strictă încă din ianuarie, interzicând muzica realizată integral sau în mare parte cu inteligență artificială.

Ads