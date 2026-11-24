Fiecare salariat care va fi disponibilizat, săptămâna aceasta, de la Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ) va încasa plăți compensatorii în valoare de 49.998 lei net, a anunțat marți, 24 noiembrie 2026, conducerea companiei, printr-un comunicat de presă.

În cadrul programului de disponibilizare colectivă derulat de CEVJ, cei 106 salariați vizați își vor încheia perioada de preaviz joi, 26 noiembrie, și vor beneficia de plăți compensatorii în conformitate cu planul de concediere colectivă.

„În conformitate cu prevederile Planului de disponibilizare aprobat, fiecare dintre acești salariați va beneficia de plăți compensatorii în cuantum de 94.227 lei brut, reprezentând 49.998 lei net. Precizăm, așadar, că suma efectiv încasată de fiecare salariat disponibilizat va fi de 49.998 lei”, se arată în comunicatul CEVJ, transmis AGERPRES.

În prezent, CEVJ numără circa 2.000 de angajați - mineri la cele patru exploatări de cărbune și energeticieni de la Termocentrala Paroșeni. Cele patru mine din cadrul complexului - Lupeni, Vulcan, Lonea și Livezeni sunt incluse în programe de închidere și ecologizare cu termene diferite de finalizare.

Conform OUG nr.108/2022, lucrările de închidere, ecologizare și punere în siguranță a minelor Lupeni și Lonea trebuie realizate etapizat până la 31 decembrie 2026.

În ceea ce privește exploatările de cărbune Livezeni și Vulcan, termenul prevăzut pentru închidere este 31 decembrie 2032.

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