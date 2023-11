De ce pleacă tinerii din România: "Eu dentist și el profesor. Nu ne permitem să mâncăm nici măcar decent"

Mulți tineri își fac planuri să plece din România fie pentru a continua studiile în străinătate, fie pentru a căuta locuri de muncă mai bine plătite.

O tânără de profesie stomatolog a relatat în mediul online care au fost situațiile care au determinat-o să ia decizia de a părăsi țara alături de partenerul său.

"Singura speranță într-o afacere care să ne scoată din sărăcie s-a dus"

"Suntem un cuplu tânăr, ce tocmai a terminat facultatea. Eu dentist și el profesor. Ne-am fi dorit să ne găsim un job cât de cât decent, o chirie care să nu ne sece și să ne deschidem un mic business. Însă până acum, ne-am blocat la găsitul de job, cheltuielile sunt enorme, nu ne permitem să mâncăm nici măcar decent, fondurile europene nu se mai acordă pentru startup-uri și nu avem capital de început. Deci singura speranță într-o afacere care să ne scoată din sărăcie s-a dus. We lost hope și vrem să plecăm din țară. Danemarca, Germania, Islanda, oriunde. Câți dintre voi sunteți în aceeași situație?", a întrebat aceasta pe Reddit.

"Ca dentist începător nu te angajează nimeni, din păcate. Stai să lucrezi gratis - sau dacă ai noroc pe salariul minim. Dacă ai și niște cunoștințe undeva poți maxim ca asistentă. Iar ca profesor, la stat nu a prins post, la privat se cere experiență. Cerc vicios", a adăugat tânăra în comentarii.

"Asigurați-va o sursă de venit solidă înainte să plecați"

Unii sunt de părere că cei doi au nevoie de răbdare și de experiență pentru câștiguri mai mari, atât în România, cât și în străinătate.

"Așteptări: azi job, mâine firma, în weekend merem în Dubai"

"Să faci un business în afară nu e deloc ușor. Poate chiar mult mai greu ca în România. Nu ar trebui să vă imaginați că o să vă fie mai ușor."

"Din experiență proprie și personală, mai întâi asigurați-vă o sursă de venit solidă înainte să plecați. Adică aplicați pentru locuri de muncă cât mai multe, și doar după ce primiți confirmarea vă suiți în avion. Oricâți lei ați strânge voi în țară pentru plecat, afară se termină cât ai clipi, n-au nicio valoare.

În rest, nu vă zic să stați sau să plecați. E alegerea voastră. Și eu am avut țări în care m-am simțit mai bine ca în România, și altele în care mi-era lehamite să ies din casă. Doar să plecați pe o bază solidă."

"Sunt curios cât câștigați că dentist/profesor în România."

"Să nu credeți că va fi că o plimbare prin parc"

Alții îi avertizează că și dincolo de granițe viața poate fi grea.

"Pentru oamenii care vor mai mult, sfatul meu e la fel - experiență în Europa vestică. Să nu credeți că va fi că o plimbare prin parc într-o zi de primăvară, va fi foarte greu la început, mai ales dacă nu știți limba - dar cu ambiție se poate.

În Danemarca, Germania, Islanda se mai acordă fonduri europene pentru start-up-uri?

Altfel nu văd logica: plec din România că nu primim fonduri gratis pentru start-up-uri, dar plec tot într-o țară în care nu se dau fonduri pentru start-up-uri…."

"Vezi că profesiile astea….că și dentist și profesor nu o să o duceți prea bine nici în țările menționate (cel puțin la început) că și imigranți… nu știți limba (crucial pentru profesiile voastre), iar tu nu ai cabinetul tău."

"Aveți nevoie de experiență"

"Eu spun că aveți nevoie de experiență, cunosc dentiști care câștigă foarte bine (peste 10k euro) în România, însă la început au plecat cu câștiguri mult mai mici. Parcursul lor a fost unul "simplu" au lucrat pentru alții, apoi au închiriat un scaun într-un cabinet că la final să își facă propriul cabinet. Tot procesul a durat câțiva ani și au fost pe la câteva conferințe, s-au specializat, au depus muncă necesară și au devenit buni. Acum dentistul meu și-a cumpărat mașină de 100k euro și pare că o duce bine. În 2014 când am terminat facultatea primul meu salariu a fost 1000 ron și din aceștia plăteam 500 ron chiria pentru o cameră.

Am avut același gând să plec pe atunci, mă gândeam că în altă țară aș câștigă mai mult și am început să îmi pregătesc dosarul pentru emigrare în State. După ce am văzut că acolo ar trebui să o iau de la zero, să reiau studiile și cel mai probabil să lucrez că îngrijitor sau ceva mi-am spus că nu. Au trecut câțiva ani și câteva decizii luate în necunoștință de cauza și de vreo 4 ani m-am reprofilat pe testare, am depășit de ceva timp 2k euro lunar (se poate mai bine, însă eu sunt ok în momentul de față). Anul viitor vreau să vizitez Suedia pentru că la ceva timp mă trezesc cu gândul de a ma muta acolo, însă de data aceasta gândul vine din dorința de a trăi într-o țară unde este mai puțină corupție și nu din nemulțumirile mele față de venitul din România".

