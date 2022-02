Imagine all the people... şi teoria golului! Cum au ajuns sărăcia, corupția și lipsa oportunităților să gonească românii din țară

Citeste toate textele scrise de Mircea Gheorghe pentru Ziare.com

În ultima vreme, văd din ce în ce mai multe anunțuri despre cum "recrutăm pentru tine muncitori asiatici". Să ne înțelegem de la început, nu sunt nici rasist, nici xenofob, nici naționalist. Înțeleg foarte bine cum funcționează economia, mai ales în epoca actuală a globalizării. Am lucrat zeci de ani în şi cu companii multinaționale și am avut colegi din multe țări. Deci, nu despre asta vorbesc...

Ci despre "circulația golului". Există o teorie care arată că, dacă într-o zonă apare un gol, acesta tinde să fie umplut de sistem.

La noi, în România, de mulți ani a apărut un gol. Și nu doar într-un loc, ci în foarte multe zone din țară. Sărăcia, corupția, lipsa proiectelor, a oportunităților ori a investițiilor, au generat plecarea masivă în străinătate. La muncă, la un ban în plus, la speranța unei vieți mai bune. Chiar dacă mult mai grele. Pentru sine, sau cel puțin pentru cei de acasă. Fie ei copii, ori părinți, cineva care să simtă un pic mai bine ziua de azi.

Inițial au fost numiți "căpșunari". Apoi ne-am dat seama că, de fapt, aici sunt incluși chiar și unii dintre cei mai valoroși instalatori, electricieni, agricultori, ingineri, doctori, studenți ori IT-iști...

Adică tot ce avem mai prețios de exportat.

Si ne-am trezit cu 4-5 milioane de români mai putini în țară, exact când sistemul nostru de taxe, impozite și pensii avea cea mai mare nevoie de ei. Ooops!

Clasa politică, indiferent de culoare și orientare, clamează constant în platforma proprie respectivului partid aducerea înapoi a românilor din afară. Fără niciun fel de program serios, sustenabil, credibil. Însă - nu-i așa? - au văzut cât de mult contează voturile diasporei. Așa că toți fac destul balet pentru ele. Chiar zilele acestea conducătorul unui partid parlamentar este într-un turneu european având scop atragerea catre el şi gruparea lui a acestor votanți.

Aşadar, "umplerea golului", cel generat de plecarea masivă din țară, a devenit o necesitate. Toți avem nevoie de instalatori, mecanici auto, constructori sau doctori. Au trecut vremurile alea în care românii aveau doar Dacie și toți eram pricepuți în a le repara. Acum suntem în epoca în care mai totul se înlocuiește, pentru că e mai ieftin decât a îndrepta. De aceea și garanțiile tot mai extinse la toate produsele, iar dacă dorești poți să le prelungești chiar și mai mult, pentru un anume tarif.

În concluzie, nu-ți trebuie forță de muncă aici, local, pentru reparații sau service, ci ți se înlocuiește produsul stricat cu unul nou. Proces care implică forță de muncă de afară, exact din țara în care este fabricat respectivul produs. Cel mai probabil, China.

Totuși, sunt anumite servicii ce nu pot fi prestate decât local, așa că trebuie să asiguri aici forța de muncă. Și cum o faci, în condițiile în care oamenii de aici au plecat la muncă afară, pe salarii de 7-10 ori mai bune și de multe ori în condiții de muncă mult superioare?

Bingo! Ați ghicit! Asiguri pentru acele lucrări muncitori asiatici. Ieftin și bun!

Diversele site-uri care asigură acest fel de personal insistă pe latura profesionalismului și a loialității acestor lucrători. Sunt convins că este așa, cultura asiatică este recunoscută pentru aceste calități.

Am avut onoarea, acum câțiva ani, să expun lucrările mele de pictură la Bruxelles, la sediul Comisiei Europene. A durat o lună. Așa că am avut suficient timp să vizitez atât locuri din Belgia, cât și din Olanda și Franța. Ajuns în Gent, pentru un prânz, am intrat într-un local cu specific asiatic. Eram împreună cu Ana și Mircea, soția mea și fiul cel mare. Deși ne-am adresat și am comandat în engleză, chelnerul care ne servea ne-a auzit vorbind între noi în română, așa că ne-a spus direct: Bună ziua, bine ați venit! Cu ce vă putem servi?

Vă dați seama ce surpriză pe noi! După care ne-a povestit că e din Nepal, a venit în România și a lucrat la noi câțiva ani, până a obținut cetățenia română, iar asta i-a deschis, practic, calea către a putea lucra în întreaga Uniune Europeană. Ceea ce a și făcut, stabilindu-se în minunatul oraș belgian Gent, aflat la jumătatea distanței dintre Bruxelles și o altă bijuterie, Bruges.

În general, noi ne plângem despre cât de greu este în România și ce condiții dificile avem aici. Dar, uite că sunt milioane de oameni care ar face orice pentru a ajunge aici, pentru care România chiar reprezintă "raiul pe Pământ". Din păcate, noi nu prea vedem asta...

De aici eu am tras mai multe concluzii.

Mai întâi, suntem mult mai aproape unii de alții. Ca oameni, ca popoare, sau culturi. Și, evident, mult mai mobili, geografia începe să nu mai conteze.

Apoi, trebuie să ne obișnuim ca în scurt timp să vedem cum blocul nostru este construit de muncitori pakistanezi, să fim serviți în Centrul Vechi de ospătari vietnamezi, să cumpărăm de la magazine cu vânzători chinezi, ori să mergem la doctori indieni. Asta vine în continuarea modei de acum zece ani cu "bona filipineză", vă aduceți aminte? Cea care era extrem de riguroasă și vorbea engleza suficient de bine pentru a învăța copilul.

"Imagine", celebrul cântec - manifest al lui John Lennon se pare că e mai aproape decât credem, pentru că se diluează mult granițele țărilor, religiile, rasele... și până la urmă se dovedește că toți suntem OAMENI. Care muncim pentru mâncarea de pe masă...

"Imagine all the people

Livin' for today..."

Blog autor: Postulzilei.ro

Mircea Gheorghe este caricaturist de la 18 ani, apoi s-a format sa devina inginer si cercetator stiintific, dar mai ales profeseaza in consultanta de sales si marketing. Iar in ultimii ani scrie si picteaza. Asa ca e greu sa-si gaseasca o definitie a ceea ce este... Fiind un curios, inca mai cauta.