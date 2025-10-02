Avertisment de la Ministerul Mediului: "În următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună"

Raul Pop, secretar de stat în Ministerul Mediului, a anunțat că autoritățile se așteaptă ca precipitațiile prognozate în următoarele ore să ducă la atingerea cotelor de inundație în mai multe zone și că vor fi emise mesaje de avertizare acolo unde situația o va impune. El a precizat că în următoarele 24 de ore va ploua mai mult decât într-o lună.

Comitetul ministerial pentru situații de urgență de la Ministerul Mediului s-a întrunit, joi, într-o ședință extraordinară, condusă de secretarul de stat Raul Pop, ca urmare a avertizărilor meteorologice și hidrologice de cod galben, portocaliu și roșu transmise de Administrația Națională de Meteorologie și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

”Având în vedere prognoza meteorologică și situația hidrologică, a fost crescut gradul de alertare pentru județele din sud-vestul țării, prin emiterea codurilor galbene, roșii și portocalii. Ne așteptăm ca precipitațiile să conducă la atingerea cotelor de inundații în mai multe zone. Deși solul este extrem de uscat și poate prelua din cantitățile de precipitații, nu putem exclude probleme punctuale. Ținând cont că sunt areale întinse care vor fi afectate de precipitații, vor apărea, în următoarele ore, inundații cu efecte locale”, a afirmat secretarul de stat.

El a menționat că în următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună.

”Practic, în următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună. ANM și INHGA vor emite mesaje de avertizări imediate acolo unde situațiile o vor impune. Recomandăm populației din zonele vizate de avertizări să nu depoziteze cantități de lemne de foc în apropierea canalelor de scurgere sau a rigolelor, astfel încât să se asigure scurgerea apelor pe raza localității”, a subliniat secretarul de stat Raul Pop.

Meteorologii au anunțat, de asemenea, că vremea va fi foarte rece, maximele fiind mai coborâte cu 8-10 grade decât mediile normale.

Un alt aspect discutat a fost și situația specială din Capitală, unde vor fi rafale puternice de vânt, care pot ajunge și la 70-90 km/h (începând cu această seară și pe parcursul nopții), dar și precipitații de 40-50 l/mp.

În cadrul ședinței, reprezentanții Administrației Naționale Apele Române au anunțat că s-a păstrat legătura cu Administrațiile Bazinale de Apă care se află în zonele în care este valabilă avertizarea și au fost deja mobilizate 75 de buldozere și excavatoare, iar 500 de oameni sunt deja pe poziții, pregătiți de intervenție.

Totodată, au fost verificate gradele de umplere din acumulări și s-a comunicat cu Hidroelectrica S.A pentru preluarea viiturii de pe Olteț. De asemenea, SGA Olt va avertiza acumulările piscicole pentru asigurarea tranzitărilor. Contactul cu Prefecturile și cu autoritățile locale trebuie să fie în permanență.

Reprezentanții DSU și ai IGSU au subliniat că sunt efectuate manevre preventive în județele Dolj și Olt, prin mobilizarea echipelor operative din județele învecinate, precum și a motopompelor, a camioanelor și microbuzelor.

Reprezentanții Ministerului Mediului au făcut un apel la toți deținătorii de amenajări hidrotehnice din bazinele aflate sub avertizări să acorde o atenție deosebită exploatării lucrărilor administrate, respectând regulamentele specifice pentru perioadele de ape mari.

”Aceste măsuri sunt esențiale pentru gestionarea în siguranță a eventualelor viituri și pentru protejarea populației din zonele adiacente. Totodată, aceeași responsabilitate revine și deținătorilor numeroaselor acumulări mici, care trebuie să respecte cu strictețe regulamentele de exploatare și să monitorizeze permanent starea lucrărilor, sub coordonarea unităților teritoriale ale Administrației Naționale «Apele Române».

Implementarea riguroasă a acestor măsuri este crucială pentru siguranța comunităților, pentru protejarea bunurilor și pentru apărarea mediului”, au afirmat reprezentanții Ministerului Mediului.

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări meteorologice cod galben, cod portocaliu și cod roșu de ploi însemnate cantitativ în mai multe zone din țară.

De asemenea, și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare hidrologică de cod galben, cod portocaliu și cod roșu.

Fenomenele vizate sunt scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare. Bazinele hidrografice afectate sunt: Mureș, Timiș, Bărzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Dunăre – afluenții mici aferenți sectorului amonte confluență cu râul Desnățui, Desnățui, Jiu, Olt, Călmățui, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret și râurile din Dobrogea.

