Catastrofă în Brazilia: Bilanțul morților a ajuns la 57. Alte 373 de persoane, date dispărute în urma inundațiilor și ploilor VIDEO

Numărul morților a crescut la 57 în urma inundațiilor și a ploilor torențiale din această săptămână din Brazilia. Alte 373 de persoane sunt date dispărute în statul brazilian Rio Grande do Sul, scrie CNN.

Cel puţin alte 74 de persoane au fost rănite în timpul unor inundaţii catastrofale care au afectat 281 de municipalităţi, potrivit celor mai recente date, anunţate sâmbătă de apărarea civilă.

Guvernul local a declarat stare de calamitate în zonele unde sunt afectate peste 67.000 de persoane. Aproape 10.000 au fost strămutate şi peste 4.500 se află în adăposturi temporare, a afirmat apărarea civilă.

Storms impacted 2/3 of the state, with roads, bridges, and dams damaged.

Over 32k people are displaced.

Rio Grande do Sul's severe flooding claimed 57 lives; 67 people still missing.

CATASTROPHIC FLOODS IN BRAZIL | THREAT OF DAM BURST

An emotional scene from Canoas, where locals form a human chain to aid boats in rescuing stranded individuals.

Humanity at its finest!

pic.twitter.com/3kxDjhcGk6