Cel puțin 20 de morți și zeci de dispăruți în urma ploilor torențiale din China după ce un pod de autostradă s-a prăbușit

Ploile torenţiale din China au făcut cel puţin 20 de morţi şi zeci de dispăruţi, în special în urma prăbuşirii unui pod, notează AFP.

De marţi, largi zone din nordul şi centrul ţării sunt afectate de ploi torenţiale, care au provocat inundaţii şi pagube materiale importante.

Un pod de autostradă peste un râu s-a prăbuşit vineri seara "din cauza unor averse bruşte, urmate de o viitură", la Shangluo, în provincia Shaanxi, a transmis sâmbătă agenţia oficială de presă, Xinhua. Bilanţul este de 12 morţi şi peste 30 de dispăruţi.

Sâmbătă, o furtună violentă a antrenat, de asemenea, o creştere bruscă a nivelului apei la Ya'an, un oraş din provincia de munte Sichuan, în sud-vestul ţării, cu un bilanţ iniţial de peste 30 de dispăruţi.

Patru dintre ei au fost salvaţi şi au fost găsite corpurile altor opt.

Photos released by Xinhua News Agency show rescuers near a collapsed bridge in Zhashui County in Shangluo City, northwest China's Shaanxi Province, Saturday.https://t.co/YdP20SO2j7 pic.twitter.com/7BVf6n6CH3