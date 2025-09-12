Cod galben de ploi torențiale și furtuni. Vremea rea lovește 8 județe. Atenționare pentru turiștii de pe Valea Prahovei

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 10:57
245 citiri
Cod galben de ploi torențiale și furtuni. Vremea rea lovește 8 județe. Atenționare pentru turiștii de pe Valea Prahovei
Cod galben de ploi torențiale Foto: Facebook/Instituția Prefectului - județul Suceava

Meteorologii au emis o avertizare de cod galben pentru ploi torenţiale vineri, 12 septembrie. Sunt afectate mai multe zone din nordul Munteniei, sudul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei, iar turiştii de pe Valea Prahovei vor fi şi ei afectaţi de vremea rea de toamnă. Avertizarea, care include şi furtuni pe alocuri, expiră la ora 22.00.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri dimineaţa, atenţionare meteorologică de averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoţite de descărcări electrice, până vineri la ora 22.00, în nordul Munteniei, sudul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei.

Potrivit meteorologilor, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 25...30 l/mp şi izolat peste 40 l/mp.

ANM precizează că până la ora 2.00, în noaptea de vineri spre sâmbătă, vor fi perioade cu ploi care vor avea şi caracter de aversă, îndeosebi în jumătatea de est a ţării, precum şi în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice. Cantităţile de apă vor fi de 15...20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp.

#ploi torentiale, #cod galben ploi, #anm, #Valea Prahovei , #cod galben
