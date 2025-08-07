Cod roșu de ploi torențiale. Unde este așteptat să vină potopul

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 07 August 2025, ora 16:45
657 citiri
Cod roșu de ploi torențiale. Unde este așteptat să vină potopul
Furtună Foto: Pexels

Mai multe localităţi din judeţul Prahova se află, joi după-amiază, sub avertizare Cod roşu de ploi torenţiale, cu acumularea a peste 25-30 de litri pe metru pătrat, şi descărcări electrice.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip nowcasting Cod roşu, valabilă între orele 16.40 şi 18.00, în judeţul Prahova (Vărbilău, Aluniş, Bertea, Ştefeşti, Cosminele).

Aici se vor semnala averse torenţiale care vor acumula peste 25-30 l/mp, frecvente descărcări electrice. În zona avertizată, în ultimele ore s-au acumulat cantităţi de apă de peste 40 l/mp.

Unde e caniculă

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 6 august, ora 12:00 - 7 august ora 9:00, în Capitală, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări noaptea (viteze la rafală de până la 30 - 40 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, iar cea minimă va fi de 17 - 20 de grade.

Pe parcursul zilei de joi, între orele 9:00 - 20:00, valorile termice vor scădea, dar vremea va rămâne călduroasă. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza și seara vor fi înnorări și posibil averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat (viteze de până la 40 - 45 km/h). Temperatura maximă va oscila între 31 și 33 de grade.

ANM a emis, miercuri, o atenționare Cod galben de caniculă, ce vizează în orele următoare 11 județe (Tulcea, Constanța, Galați, Brăila, Ialomița, Călărași, Vrancea, Buzău, Ilfov, Giurgiu și Teleorman) și Municipiul București.

Cum va fi vremea astăzi, 7 august. Căldura se menține în majoritatea regiunilor țării. Unde va ploua
Cum va fi vremea astăzi, 7 august. Căldura se menține în majoritatea regiunilor țării. Unde va ploua
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că joi, 7 august, vremea se va menține caldă, doar că ploile continuă să apară în mai multe zone ale țării. Potrivit ANM,...
UPDATE Cod roșu de vijelie puternică și ploi torențiale în județele Suceava, Iași și Neamț
UPDATE Cod roșu de vijelie puternică și ploi torențiale în județele Suceava, Iași și Neamț
Meteorologii au emis un cod roșu de vijelie puternică și ploi torențiale pentru zeci de localități din județul Suceava miercuri, 6 august. Pompierii intervin și în municipiul Suceava, unde...
#ploi torentiale, #cod rosu, #Prahova , #meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Femeia desfigurata de propriul iubit a rupt tacerea! De ce a refuzat, de fapt, sa iasa din liftul in care a fost batuta
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
De ce a fost Iliescu indepartat de Ceausescu. Secretele "divortului" dintre dictator si "baiatul sau de suflet"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cod roșu de ploi torențiale. Unde este așteptat să vină potopul
  2. Un bărbat și un copil au intrat în stop-cardio respirator după ce s-au electrocutat într-o piscină. Au fost chemate două elicoptere SMURD
  3. Primele declarații ale bărbatului din Arad care și-a ucis cu bestialitate fosta iubită cu care avea două fetițe: „Probabil că n-am gândit”
  4. Putin confirmă întâlnirea cu Trump, nu și cea cu Zelenski. A comunicat și locul preferat pentru un summit cu președintele SUA
  5. Zeci de persoane care participau la canonizarea Sfinților Paisie și Cleopa au avut nevoie de îngrijiri medicale. Unii au ajuns la spital
  6. Imagini inedite cu Mango, un papagal vorbitor, care a ajutat polițiștii să destructureze o grupare de traficanți de droguri VIDEO
  7. Preşedintele CJ Suceava: „A ajuns la Broșteni un convoi de 5 tiruri și mai multe camioane cu materiale de construcții și electrocasnice. Solidaritatea nu are culoare politică” FOTO
  8. Uniunea Europeană l-a păcălit pe Donald Trump. Investițiile de 600 de milioane de euro promise sunt doar “intenții”
  9. Deputat PSD: „Ion Iliescu i-a dezbrăcat pe neterminații de la USR în fața poporului și a arătat ce oameni de nimic sunt”
  10. „Maimuța înțeleaptă privește de sus” . De ce China nu are niciun interes să lase Rusia să pună capăt războiului din Ucraina - analiză

Ultimele emisiuni

Acum 6 ore

Update Politic,
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum