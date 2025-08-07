Cod roșu de ploi torențiale. Unde este așteptat să vină potopul

Mai multe localităţi din judeţul Prahova se află, joi după-amiază, sub avertizare Cod roşu de ploi torenţiale, cu acumularea a peste 25-30 de litri pe metru pătrat, şi descărcări electrice.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip nowcasting Cod roşu, valabilă între orele 16.40 şi 18.00, în judeţul Prahova (Vărbilău, Aluniş, Bertea, Ştefeşti, Cosminele).

Aici se vor semnala averse torenţiale care vor acumula peste 25-30 l/mp, frecvente descărcări electrice. În zona avertizată, în ultimele ore s-au acumulat cantităţi de apă de peste 40 l/mp.

Unde e caniculă

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 6 august, ora 12:00 - 7 august ora 9:00, în Capitală, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări noaptea (viteze la rafală de până la 30 - 40 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, iar cea minimă va fi de 17 - 20 de grade.

Pe parcursul zilei de joi, între orele 9:00 - 20:00, valorile termice vor scădea, dar vremea va rămâne călduroasă. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza și seara vor fi înnorări și posibil averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat (viteze de până la 40 - 45 km/h). Temperatura maximă va oscila între 31 și 33 de grade.

ANM a emis, miercuri, o atenționare Cod galben de caniculă, ce vizează în orele următoare 11 județe (Tulcea, Constanța, Galați, Brăila, Ialomița, Călărași, Vrancea, Buzău, Ilfov, Giurgiu și Teleorman) și Municipiul București.

Ads