Codul roșu de ploi puternice face ravagii în Spania. Care sunt regiunile cele mai afectate. „Prudență maximă” FOTO

Spania, Tarragona FOTO Facebook/ Meteoplus

O parte a Cataloniei, regiune din nord-estul Spaniei, a fost plasată duminică în alertă roșie pentru ploi puternice, la o zi după perturbările de pe insula mediteraneană Ibiza.

Această alertă a fost emisă pentru provincia Tarragona de către agenţia naţională de meteorologie Aemet, care a prognozat 180 de milimetri de ploaie în 12 ore în delta fluviului Ebro.

Protecţia Civilă catalană a emis în special o alertă telefonică prin care îndeamnă locuitorii din regiunea Montsia, la sud de Tarragona, să evite deplasările şi apropierea de căile navigabile.

Preşedintele guvernului regional, Salvador Illa, s-a alăturat apelului pe reţelele de socializare, îndemnând cetăţenii să dea dovadă de „prudenţă maximă”.

Serviciile de urgenţă catalane au publicat date privind apelurile primite, indicând o creştere accentuată de la ora 15:00 GMT, cu 142 de cazuri înregistrate.

„Se înregistrează inundaţii în unele locuri”, a indicat anterior Aemet pe X.

Au început să fie semnalate perturbări ale transporturilor, în special din cauza inundării unor secţiuni de căi ferate şi de autostrăzi.

Această ultimă alertă vine după ce regiunea Valencia (est), care anul trecut a suferit cele mai mortale inundaţii pe care le-a cunoscut Spania în ultimele decenii, a ieşit relativ nevătămată dintr-o nouă alertă roşie declarată vineri.

Aeroportul din Ibiza, o insulă din largul coastelor regiunii Valencia, a trebuit să suspende pentru scurt timp operaţiunile sâmbătă, înainte de a le relua.

Oamenii de ştiinţă spun că schimbările climatice cauzate de om intensifică fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi ploile puternice care provoacă inundaţii.

