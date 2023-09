Grecia: Meteorologii sunt criticați pentru că nu au prevăzut ploile abundente care au provocat inundații. "Este o situaţie extraordinară" VIDEO

Ploile care au lovit Grecia au adus de la 600 până la 800 de litri pe metru pătrat în 24 de ore la Magnesia, în centrul ţării.

Meteorologii vorbesc de "un fenomen fără precedent".

"Se pare că regiunea muntoasă din Magnesia a fost lovită de ploi de 600 până la 800 de litri pe metru pătrat în 24 de ore, un fenomen inedit în datele meteorologice ale ţării", măsurate din 1955, a declarat într-o conferinţă de presă Dimitris Ziakopoulos, vicepreşedinte al centrului de studii pentru gestionarea crizelor din cadrul Ministerului pentru Crize Climatice.

Două persoane au fost găsite moarte în ultimele două zile la Magnesia şi cel puţin patru sunt date dispărute în această regiune, situată la circa 330 km nord de Atena.

Ploile torenţiale care au lovit marţi oraşul Volos, capitala regiunii Magnesia, şi Muntele Pelion reprezintă "o cantitate mare (de apă) pentru Grecia şi pentru multe regiuni din Europa", a arătat expertul, într-o conferinţă de presă comună cu ministrul pentru criza climatică, Vassilis Kikilias.

"Este o situaţie extraordinară", a insistat el.

La rândul său, ministrul a subliniat că "intensitatea şi durata fenomenului sunt, de asemenea, fără precedent".

Ca răspuns la criticile privind victimele şi pagubele importante provocate de inundaţiile din Magnesia şi din departamentele învecinate, Vassilis Kikilias a declarat că infrastructura ţării trebuie să fie reorganizată pentru a face faţă "crizei climatice".

Ploile torenţiale din Grecia ar urma să dureze până joi după-amiază, potrivit previziunilor Serviciului Naţional de Meteorologie.

People are still stranded in #Skiathos after the insane flooding yesterday. They don’t have any direct flights to Berlin from there, only option are ferries to Thessaloniki or Athens. #stormdaniel #Volos #ClimateActionNow #ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ_DANIEL #greeceflooding #greeceflooding… pic.twitter.com/GhfN8FsHbB