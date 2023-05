Ce se întâmplă cu vremea din România. Anunțul meteorologilor pentru zilele următoare

Revin ploile in luna mai FOTO facebook

Directorul de prognoză al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a anunțat că vremea se răcește începând de miercuri, 3 mai 2023.

„Vremea se va răci din nou. Chiar de mâine vom simți o ușoară scădere de temperatură și pe urmă scăderea va fi mai accentuată, mai ales în weekend”, a spus ea într-o intervenție la Antena3.

Confoem acesteia, miercuri noapte și joi se anunță ploi, averse, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului. „Miercuri noapte în partea de sud și centru a țării, joi mai ales la deal și la munte. Vor fi averse, descărcări electrice, grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului, deci manifestări de vară.

Răcirea va duce din nou temperaturile sub media multianuală. Vedem că nici în următoarele patru săptămâni, deci cam toată luna mai, estimările nu arată grozav, din punct de vedere al temperaturilor, pentru că vor fi perioade cu temperaturi sub normal. Deocamdată suntem cu această vreme răcoroasă, care nu este specifică numai pentru țara noastră. Mare parte a Europei are acest regim termic”, a mai anunțat specialistul ANM.