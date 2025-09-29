Vremea continuă să se răcească. Unde sunt anunțate ploi și ninsori în următoarele zile

Autor: Ema Petrescu
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 10:23
212 citiri
Vremea continuă să se răcească. Unde sunt anunțate ploi și ninsori în următoarele zile
La munte sunt așteptate ninsori FOTO Pixabay

Meteorologii au emis luni, 29 septembrie, o informare de vreme rece, ploi și ninsori, care va fi în vigoare până pe 2 octombrie.

Potrivit ANM, din 29 septembrie, de la 10:00, până pe 2 octombrie, la 10:00, vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 11 și 20 de grade și minime între 1 și 10 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni.

Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei local se vor acumula cantități de apă de 20...25 l/mp.

La munte, la altitudini mai mari de 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în medie de 5...10 cm.

Vremea va continua să se răcească în prima săptămână din octombrie

”Urmează o săptămână cu valori termice mai coborâte decât în mod obișnuit, chiar pentru un final de lună septembrie și un debut de lună octombrie, având în vedere că începând de miercuri temperaturile vor scădea comparativ chiar și cu ultimele zile din luna septembrie. Dacă astăzi contăm pe un ecart între 9 până la 19 grade, în Capitală 15-16 grade, mâine 11-20 de grade, de asemenea în Capitală o maximă în jurul valorii de 18-19 grade, ei bine, în prima zi a lunii octombrie și în următoarele zile, până la finalul săptămânii, contăm de valori cuprinse între 9 până la 17-18 grade, iar minimele vor fi și ele mult mai coborâte, astfel încât vorbim de minime între 1 până la 6-7 grade, posibil în depresiuni valori negative.

Nu în ultimul rând, precipitații sub formă de ninsoare în zona montană înaltă, la altitudini mai mari de 1.700 de metri acolo unde este posibil să consemnăm primii centimetri de zăpadă, având în vedere persistența masei de aer rece, în contextul în care și temperaturile pe parcursul nopților și dimineților vor fi reci. Pe creste, la altitudini mai mari de 1.700 de metri, estimăm un strat variabil, între 5-10 centimetei, așa cum arată actualizarea estimărilor. Menționăm și precipitații în următoarea perioadă în cea mai mare parte a țării, iar în regiunile centrale și nordice este posibil, la nivel local, să consemnăm valori de 20-25 de litri pe metru pătrat”, a declarat directoarea ANM, Elena Mateescu, la Digi24.

Ploi sunt așteptate și în sudul țării, dar nu în cantități semnificative.

„Și în restul țării vor fi precipitații, dar nu în cantități care să asigure o bună refacere a rezervei de apă în sol, mai ales în jumătatea sudică, unde în continuare vorbim de secetă peteologică extremă și puternică”, a adăugat Mateescu.

