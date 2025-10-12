Noul val de aer polar peste România: Când revin ploile. Temperaturi scăzute, brumă și ninsori

Vremea se răcește puternic chiar din noaptea de duminică, 12 octombrie, spre luni, 13 octombrie, și un nou val de aer polar lovește România, anunță meteorologii. Tot ei susțin că revin ploile și ninsorile.

”Răcirea va fi mai evidentă ziua, pentru că, în mod normal, în această perioadă ar trebui să avem maxime între 14 și 19 grade, cu cele mai ridicate valori în sudul țării.

Astăzi mai putem atinge local în jur de 20°C, însă de mâine aceste temperaturi vor mai fi posibile doar izolat, în extremitatea sudică. Pe măsură ce masa de aer rece se instalează, valorile termice vor scădea treptat din nord către restul teritoriului”, afirmă Diana Giurgiu, meteorolog ANM, pentru Antena3.

În ce privește vremea din zilele următoare, temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 10 și 16 grade.

”Și nopțile vor deveni tot mai reci: dacă la început vom avea nori și precipitații care vor mai tempera răcirea, spre mijlocul săptămânii, odată cu degajarea cerului și consolidarea aerului rece, se vor înregistra temperaturi ușor negative, mai ales în nordul și centrul țării.

Pentru zonele joase, valori de 0 sau -1°C sunt normale pentru această perioadă, însă atragem atenția asupra formării brumei, mai ales în nopțile de la mijlocul săptămânii, pe fondul răcirii și al cerului senin”, mai precizează Diana Giurgiu.

Potrivit sursei citate, precipitațiile vor fi sub formă de ploaie în zonele joase, iar în zonele montane înalte vor fi posibile lapoviță și ninsoare.

Ads