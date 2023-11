Ploile adâncesc și mai mult criza umanitară din Fâșia Gaza: ”Prelatele de plastic, cortul şi lemnul nu vor rezista la nicio inundaţie” VIDEO

Ploi puternice care s-au înregistrat în Gaza au adus marţi noi îngrijorări şi provocări pentru palestinieni, mulţi dintre ei fiind fără adăpost şi trăind în corturi improvizate după săptămâni de bombardamente israeliene, relatează Reuters.

Începutul sezonului ploios şi perspectiva unor inundaţii au sporit temerile că sistemul de canalizare al enclavei dens populate va fi copleşit şi că bolile se vor răspândi.

La un adăpost al ONU din Khan Younis, în sudul Fâşiei Gaza, ploaia a adus supărare pentru persoanele strămutate care s-au trezit şi au constatat că hainele pe care le-au pus la uscat în timpul nopţii au fost udate de ploaie. "Eram într-o casă construită din beton, iar acum suntem într-un cort", a declarat Fayeza Srour, care a căutat siguranţă în sudul ţării după ce Israelul a început ofensiva militară ca răspuns la asaltul din 7 octombrie al luptătorilor Hamas în sudul Israelului. "Prelatele de plastic, cortul şi lemnul nu vor rezista la nicio inundaţie... Oamenii care dorm pe podea, ce se vor face? Unde se vor duce?", spune Fayeza.

Living conditions in the Gaza Strip are further aggravated today due to heavy rain and strong winds: Tents and temporary accommodation cannot withstand this amount of rainfall pic.twitter.com/kNg9qkkwAt