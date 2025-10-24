Incident șocant la Ploiești. Un pacient a ajuns în stare gravă pe masa de operație după ce a fost scăpat de pe targă

Autor: Adrian Zia
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 21:26
368 citiri
Incident șocant la Ploiești. Un pacient a ajuns în stare gravă pe masa de operație după ce a fost scăpat de pe targă
Ambulanță. Foto: Facebook/Ambulanta

Un pacient în vârstă de 85 de ani este în stare gravă după ce a căzut de pe targă în timpul unui transfer între două spitale, a anunțat Inspectoratul Județean de Poliție Prahova precizând, vineri, 24 octombrie, că în acest caz a fost deschisă o anchetă.

Potrivit sursei citate, polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 2 Ploiești au fost sesizați, miercuri, în jurul orei 18:30, cu privire la producerea unui incident în curtea unei unități spitalicești din municipiu.

În urma verificărilor preliminare s-a stabilit că un pacient de 85 de ani ar fi căzut de pe targa de transport în timpul manevrării acesteia de către un ambulanțier pe rampa de acces a unității medicale.

Directorul medical al Spitalului Județean de Urgență (SJU) Ploiești, Andrei Ilinca, a transmis, la solicitarea AGERPRES, că în acest incident a fost implicat un pacient care a fost externat din SJU Ploiești și preluat de ambulanța unui alt spital în vederea efectuării unui transfer în spitalul respectiv. În timp ce era scos pe targa acelei ambulanțe s-a produs un accident, și anume targa s-a dezechilibrat, iar pacientul a căzut, suferind un traumatism cranio-cerebral.

Bărbatul a fost preluat de UPU, investigat și internat în secția de Neurochirurgie, fiind apoi operat.

În acest moment, pacientul este în secția ATI a Spitalului Județean Ploiești, a precizat Ilinca.

'În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și neglijență în serviciu', a transmis IJP Prahova.

