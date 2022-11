1 Decembrie, cu parada militara, discursuri, vin si fasole cu carnati! Ei, la partea asta, a treia, sa vezi ce-or sa mai sarbatoreasca ploiestenii!

Primaria municipiului Ploiesti si Garnizoana Ploiesti organizeaza o serie de ceremonii militare si manifestari dedicate Zilei Nationale a Romaniei, in data de 01 decembrie 2022.Autoritatile precizeaza ca actiunile dedicate Zilei Nationale a Romaniei se vor desfasura in rondul din fata sediului municipalitatii (Piata Eroilor nr. 1A), in data de 01 decembrie 2022, incepand cu ora 11.00, iar la eveniment vor participa oficialitati locale, parlamentari ai judetului Prahova, personal militar.(N.R. ... citeste toata stirea