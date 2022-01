105 camere video vor supraveghea cimitirele din Ploiesti

SGU Ploiesti a achizitionat si montat, in cimitirele aflate in administrarea societatii, 105 camere video menite sa asigure supravegherea acestor obiective. Scopul este prevenirea furturilor si a actelor de vandalism."In cadrul demersurilor de modernizare a activitatii desfasurate in incinta cimitirelor, societatea noastra a achizitionat 105 camere de supraveghere video, de calitate superioara. Acestea au fost amplasate in zonele cele mai sensibile din perimetrul fiecarui cimitir administrat, ... citeste toata stirea