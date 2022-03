11 aprilie - Ziua Nationala a Educatiei Financiare

Ziua de 11 Aprilie a fost declarata Ziua Nationala a Educatiei Financiare."Consider de bun augur aceasta initiativa, pe care, astazi, am si votat-o. Aceasta are menirea de a sublinia necesitatea constientizarii importantei educatiei financiare.Competentele de educatie financiara pot fi, in prezent, dobandite in scolile, din ce in ce mai multe, care au ales predarea acestui optional, prin parteneriate cu institutii financiare sau asociatii non-guvernamentale. Este de apreciat abordarea lor, ... citeste toata stirea