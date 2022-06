133 DE ANI de la "MOARTEA" poetului MIHAI EMINESCU. Atat de GRESIT SPUS! Eminescu n-a murit! S-a inaltat in spiritul natiei si-ar trebui in constiinta fiecaruia dintre noi

La data de 15 iunie 1889 "a murit" Mihai Eminescu, cel supranumit "Luceafarul literaturii romanesti" si considerat de cititorii si de critica literara drept cel mai important poet din literatura romana.NU! EMINESCU N-A MURIT! Doar s-a inaltat pentru a-si aprinde in cer Luceafarul pe carecu atata profunzime si asumare il intruchipeaza dincolo de timp si spatiu... Si s-a inaltat in spiritul natiei si-ar trebui... in constiinta fiecaruia dintre noi!Eminescu a fost o personalitate ... citeste toata stirea