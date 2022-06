2 barbati retinuti pentru infractiuni la regimul rutier

La data de 10 iunie a.c., in jurul orei 18.30, politistii din cadrul Politiei statiunii Busteni , in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu pe Bulevardul Libertatii au oprit pentru control, un autoturism, condus de un barbat, in varsta de 62 de ani, din municipiul Bucuresti.Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0.95 mg/l alcool pur in aerul expirat.Barbatul a fost condus la o unitate ... citeste toata stirea