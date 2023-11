In Prahova, la numarul unic 119, telefonul de urgenta pentru copiii aflati in dificultate, din luna ianuarie pana in septembrie au fost 558 de apeluri, cele mai multe, 397, vizand cazuri de neglijenta. Alte 94 de cazuri au fost legate de abuz fizic, 60 de abuz psihic, 19 de abuz sexual, un caz de trafic de persoane si alte 3 de exploatare prin munca. Potrivit autoritatilor, 457 dintre apelanti au fost copii cu varsta sub 14 ani.Dincolo de cifre, cel mai adesea, sunt cazuri grave, sunt copii ... citeste toata stirea