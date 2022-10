23 de proiecte esentiale, cu finantare din fonduri europene, pentru Ploiesti

Primaria Municipiului Ploiesti are in derulare, anul acesta, 23 de proiecte esentiale, cu finantare din fonduri europene in valoare totala de 81 de milioane euro.Municipalitatea precizeaza ca pana in prezent, 14 milioane de euro au fost deja contractate de catre municipalitatea ploiesteana pentru o serie de proiecte axate pe educatie, mobilitate si servicii socio-medicale.In acest context, trebuie stiut ca executivul ploiestean a semnat, in cursul acestui an, contractele de finantare pentru ... citeste toata stirea