25 Noiembrie: Ziua pentru Eliminarea Violentei impotriva Femeilor. In ultimii doi ani, zeci de prahovence- victime ale cumplitului flagel

La data de 25 noiembrie a fiecarui an este marcata, la nivel international, Ziua pentru Eliminarea Violentei impotriva Femeilor.Evenimentul este unulde maxima importanta, in contextul in care fenomenul este tot mai des intalnit in randul acestui segment de populatie si reprezinta o incalcare grava a drepturilor omului. Aceasta zi atentioneaza asupra actiunilor pe care autoritatile si fiecare cetatean in parte trebuie sa le intreprinda pentru a stopa violentele si agresiunile comise impotriva ... citeste toata stirea