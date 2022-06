269 de actiuni de control ale ITM Prahova in luna mai 2022

Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat, in luna mai a.c., 269 de actiuni de control in domeniul de competenta. Faptele contraventionale constatate cu ocazia derularii controalelor au fost sanctionate prin aplicarea de avertismente sau, in situatiile in care faptele au avut un grad de pericol social concret ridicat, cu amenzi contraventionale, valoarea totala a acestora fiind de 436.000 lei.In domeniul relatiilor de munca, s-au efectuat 188 de controale, in urma carora s-au ... citeste toata stirea