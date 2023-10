Ziua de 27 octombrie debuteaza cu un workshop special dedicat suflatorilor - "Be stronger in jazz and stronger in life" cu Don Braden - saxofon si flaut, de la ora 11:00, la Palatul Culturii. Seara promite sa fie memorabila, cu doua experiente muzicale extravagante: Omar Sosa Quarteto AfroCubano si China Moses&The Vibe Tribe, incepand cu orele 19.00, respectiv 21.00, in sala Filarmonicii.*Arheologii sunt cei care au facut cateva descoperiri asupra instrumentelor muzicale, mai ales ca toate ... citeste toata stirea