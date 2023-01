277 de milioane de euro ajung in PRAHOVA: sunt fonduri nerambursabile pentru firme si administratii locale!

VESTI CU... BANI MULEsI: Companiile si administratiile publice locale vor putea accesa 277 milioane de Euro - fonduri europene nerambursabile dedicate exclusiv judetului Prahova - pentru a face fata provocarilor economice si sociale legate de tranzitia catre o economie verde. Finantarea are la baza Planul Teritorial pentru o Tranzitie Justa (PTTJ) in judetul nostru, elaborat de Consiliul Judetean Prahova, in parteneriat cu mediul de afaceri si alti parteneri sociali.Pentru o mai buna ... citeste toata stirea