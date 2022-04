28 aprilie - Ziua Internationala a Sanatatii si Securitatii in Munca

"Consolidarea dialogului social catre o cultura a securitatii si sanatatii. Ce am invatat din criza COVID-19?" este deviza anuntata de Organizatia Internationala a Muncii pentru anul 2022.In fiecare an, la data de 28 aprilie, Organizatia Internationala a Muncii, International Labour Organization, sarbatoreste Ziua Internationala a Securitatii si Sanatatii in Munca pentru a promova prevenirea accidentelor si a bolilor profesionale la nivel mondial. Acest eveniment reprezinta o campanie de ... citeste toata stirea