3 premii speciale pentru KIM in marea finala a Acceleratorului de afaceri al InnovX - BCR

Compania KIM, fondata la Ploiesti de catre antreprenorul Vicentiu Corbu (vezi aici emisiunea REUSITA, dedicata oamenilor si facaerilor de succes, realizata de Daniel Lazar din 2005), a primit trei premii speciale in marea finala a Acceleratorului de afaceri al InnovX - BCR."Acesta este epilogul celor 12 saptamani in Acceleratorul de afaceri al InnovX - BCR A fost o calatorie grozava a noastra ca echipa, si ca afacere. Am intalnit o multime de oameni grozavi, ne-am inspirat, condus si, cu ... citeste toata stirea