30 de mandate de aducere, urmare a unor investigatii de anvergura in Prahova, Ilfov si Bucuresti pentru... TRAFIC DE DROGURI

La data de 14 februarie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Ploiesti, au desfasurat o activitate de prindere in flagrant delict, ulterior fiind puse in executare 12 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov si Prahova, precum si 30 de mandate de aducere.Video - https://www.youtube.com/watch?v=Rnu8oexEZJgPotrivit informatiilor oficiale, in urma perchezitiilor, au fost ... citeste toata stirea