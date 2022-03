4 elevi ploiesteni, castigatori ai unui concurs international de programare

Primarul Municipiului Ploiesti, Andrei Liviu Volosevici, i-a premiat, astazi, pe elevii ploiesteni castigatori in cadrul Concursului international de programare "Inf0(1) Cup" 2022, editia a VI-a, eveniment organizat de Centrul Judetean de Excelenta Prahova.In cadrul acestei competitii, reprezentantii Centrului de Excelenta Prahova au castigat 4 medalii, respectiv:Arsenoiu Iulian (elev in cadrul Colegiului National "I.L. Caragiale" Ploiesti) - medalie aur; Savu Catalin (elev in cadrul ... citeste toata stirea