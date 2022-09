A.D.I. DESEURI - PRAHOVA, ASOCIATIA ECOTIC si ROSAL GRUP S.A demareaza campania de constientizare si colectare a deseurilor DEEE

In perioada 14 septembrie - 07 octombrie 2022, A.D.I Deseuri Prahova, Asociatia ECOTIC si ROSAL GRUP S.A, indeamna locuitorii oraselor si comunelor din aria de delegare 2 - Boldesti Scaeni, 6 - Valea Doftanei sa predea corect spre reciclare deseurile de echipamente electrice, electronice si electrocasnice (DEEE).Cetatenii sunt incurajati sa predea deseurile de echipamente electrice, electronice si electrocasnice in mod responsabil in cadrul campaniei "Orase curate" si "Comune curate " urmand ... citeste toata stirea