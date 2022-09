A inceput festivalul "Sinaia Forever 2022". Programul complet.

"In perioada 09 -11 septembrie se va desfasura cea de-a XXVII-a editie a Festivalului Sinaia Forever.Startul distractiei va fi dat la vineri la ora 18.00, o data cu grandioasa Parada de Deschidere a Festivalui Sinaia Forever, "I Am Sinaia", in care isi vor gasi locul toti participantii, invitatii si spectatorii.Toti impreuna vom simti fiorul treceri prin cele 3 porti alegorice, traversand centrului orasului si parcurgand cele trei zone care reprezinta tema Festivalului.Asa cum este deja ... citeste toata stirea