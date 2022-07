ABIA ASTEPTAM: Berti Barbera, Luiza Zan, Cristian Soleanu si Ploiesti Jazz Trio- capete de afis la... Jazz on the Rooftop

Jazz on the Rooftop - editia a V-a!Ploiestenii sunt invitati, intre 26 si 28 august 2022, sa petreaca intr-un cadrul de exceptie, la... inaltime (la propriu si la figurat), trei seri de neuitat intr-o atmosfera in care muzica e regina.Unele dintre cele mai apreciate trupe de jazz va dau intalnire pe terasa cladirii de sticla in care functioneaza Primaria Ploiesti (vis-a-vis de catedrala).Vineri, 26 august, incepand cu ora 19.00, ne vor incanta Blue Drops (Berti Barbera & Nicu Patoi) si ... citeste toata stirea