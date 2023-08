Povestie chiar azi de Printul Max Caradja Johnson, nepotul Printesei Ecaterina Caradja."Ieri am avut onoarea sa amenajez o mica vitrina dedicata Ecaterinei Caradja, in cadrul expozitiei "Tidal Wave - 80 de ani de la valul nimicitor" organizata la Palatul Culturii din Ploiesti.Cine are drum in zona, merita din plin sa se opreasca pentru a vizita expozitia !Povestea Tidal Wave si legatura cu Ecaterina Caradja:In contextul in care rafinariile din Ploiesti asigurau singure peste 30% din ... citeste toata stirea