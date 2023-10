Accident grav pe DN1, duminica dupa-amiaza, in dreptul localitatii Floresti, o zona in care adesea soferii apasa pe acceleratie si in care se produc numeroase accidente cu urmari nefaste!ISU Prahova a transmis initial urmatoarele detalii: "salvatorii prahoveni intervin pentru asigurarea masurilor specifice si acordarea primului ajutor medical in urma producerii unui accident rutier, in com.una Floresti, DN1.Coliziunea s-a produs intre un autoturism si o motocicleta. In urma impactului ... citeste toata stirea