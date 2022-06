Un barbat a murit si un altul este grav ranit intr-un accident produs marti dimineata pe DN1, in dreptul orasului prahovean Baicoi. Trei masini sunt implicate, iar traficul rutier este blocat pe sensul de urcare.Accidentul s-a produs marti dimineata, in jurul orelor 7.00, la intersectia DN1 cu DJ 100F, in dreptul orasului Baicoi. In accident au fost implicate trei autoturisme. ... citeste toata stirea