Accident MORTAL pe DN1 in zona Baicoi

Marti dimineata, dupa ora 7, pe DN 1 Ploiesti-Brasov, in zona orasului Baicoi, judetul Prahova, s-a produs un accident rutier la intersectia cu DJ 100F.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca in aceasta dimineata, pe DN 1 Ploiesti-Brasov, in zona orasului Baicoi, judetul Prahova, s-a produs un grav accident rutier la intersectia cu DJ 100F.Din primele informatii ar fi fost implicate trei autoturisme. Initial, in apelul de la 112, martorii au spus ca ... citeste toata stirea