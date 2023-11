IPJ Prahova informeaza ca miercuri, 8 noiembrie a.c., in jurul orei 19.15, politistii Serviciului Rutier Prahova au fost sesizati cu privier la faptul ca pe DN1, in afara localitatii Baicoi (zona Paralela 45) a avut loc un accident rutier.Drept urmare, politistii s-au deplasat la fata locului, din primele verificari reiesind faptul ca un autoturism condus de un barbat de 27 ani a surprins si a accidentat un barbat de 49 ani, care se afla in traversarea partii carosabile.Din nefericire, ... citeste toata stirea