Accidentul s-a petrecut vineri, 24 iunie 2022, pe DN1A, in dreptul comunei prahovene Gura Vitioarei. O femeie de 54 de ani a murit, lovita de o masina condusa de un sofer incepator. Potrivit Biroului de Presa al Politiei Prahova, accidentul s-a petrecut in jurul orelor 6 dimineata, pe DN1 A, la intrare in comuna Gura Vitioarei.Evenimentul rutier a fost provocat de un tanar de 19 ani care a pierdut controlul masinii. ... citeste toata stirea