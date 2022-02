ACTIUNE IN FORTA a Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia: sanctiuni in valoare de 572.000 lei

In data de 23.02.2022 comisarii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia sub coordonarea presedintelui ANPC Horia Miron Constantinescu si a Directorului General al Directiei de Control si Supraveghere Piata ANPC Paul Anghel au desfasurat actiuni de control pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind protectia consumatorilor in unitati de alimentatie publica, supermarketuri si piete agroalimentare de pe raza municipiului ... citeste toata stirea