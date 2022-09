Activitati in muzeele prahovene dedicate Zilei Mondiale a Educatie

Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova si sectiile sale va invita, in perioada 3-5 octombrie 2022, sa participati la urmatoarele activitati culturale dedicate Zilei Mondiale a Educatie, inaugurata in anul 1994 de UNESCO si Organizatia Internationala a Muncii.Muzeul Memorial "Cezar Petrescu" Busteni, str. Tudor Vladimirescu nr. 1, tel. 0244/321 0803 octombrie 2022, ora 11.30* Matineu muzeal: Educatia - cheia succesului- in colaborare cu Scoala Gimnaziala "Nestor Urechia" ... citeste toata stirea