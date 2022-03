Acuzatiile autoritatilor din Marsilia aduse unui grup de cinci proxeneti romani. Care sunt pedepsele, conform Codului Penal din Franta

Curtea de Apel Ploiesti a dispus, miercuri 23 martie, arestarea in vederea predarii autoritatilor judiciare din Franta in cazul a cinci barbati din Prahova, retinuti in urma unei ample anchete in care au fost implicati politisti francezi, spanioli si romani. Prahovenii sunt acuzati ca au savarsit cinci fapte penale pentru care pedepsele cu inchisoarea, conform Codului Penal din Franta, sunt intre 10 si 20 de ani.Zanfir Fernando Georgian, Zanfirm Constantin, Mitrea Leonard, Nicolae Robert din ... citeste toata stirea