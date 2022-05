Adio, vacanta cu cortul sau rulota in Prahova! Zonele traditionale de camping, desfiintate de primarii

Turistii care vor sa petreaca vacanta la cort sau in rulota in zonele traditionale de camping din Prahova risca amenzi de pana la 2.500 de lei. Administratiile locale din Busteni si Valea Doftanei nu mai accepta pe teritoriul lor rulotistii. Decizia a fost justificata de mizeria lasata in urma de turistii care nu respecta nici cele mai mici norme de igiena.In Prahova erau pana in vara anului 2020 trei mari zone traditionale de camping, pe Valea Cerbului la Busteni, langa barajul Paltinu, in ... citeste toata stirea