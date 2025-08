Administratia locala, la un pas de restructurare

Cseke Attila anunta restructurari in primariile din toata tara. Ministrul Dezvoltarii a declarat ca administratia publica locala va trece printr-o reforma semnificativa: reducerea cu 20% a numarului de posturi din structurile bugetare.El precizeaza insa ca nu toate localitatile vor fi afectate in mod egal. Reducerile se vor face diferentiat, in functie de dimensiunea localitatii si de cat de eficient a fost gestionata activitatea administratiei respective.Aceste masuri fac parte din ... citește toată știrea