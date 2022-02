Administratorul unui restaurant din Sinaia, dosar penal pentru ca a taiat cu flexul bariera care blocheaza drumul spre cota 1400: "Este un act premeditat"

Administratorul unui restaurant din Sinaia are dosar penal pentru distrugere dupa ce a fost filmat in timp ce taia cu flexul bariera care blocheaza pe timpul iernii accesul masinilor pe drumul care duce la Cota 1400 din statiune. Imaginile care surprind momentul in care barbatul taie bariera au fost postate pe grupul de Facebook Infotrafic Ro&UE si a starnit o serie de controverse in mediul online. Sunt doua curente de opinii. Pe de o parte, exista tabara celor care sustin gestul facut de ... citeste toata stirea