Admiterea in scolile de politie se schimba radical. Cat de dificil va fi examenul pentru viitorii agenti

Dupa mai multe interventii ratate ale Politiei Romane in care au fost implicati mai ales agenti tineri care s-au dovedit nepregatiti in fata infractorilor, Ministerul de Interne a decis sa schimbe radical modalitatea de recrutare a candidatilor in scolile de subofiteri. Incepand cu luna aprilie 2022, cand este programata urmatoarea sesiune de admitere in scolile MAI, vor avea sanse sa fie admisi tinerii care vor dovedi ca inteleg si pot aplica legile specifice meseriei.Examenul nu se va rezuma ... citeste toata stirea