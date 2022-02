Afacere de familie a unor proxeneti din Tandarei, dezvoltata in Ploiesti si in Constanta. Minore, obligate sa se prostitueze pentru plata avocatilor

O familie de proxeneti din orasul ialomitean Tandarei, sapte persoane in total, a fost condamnata de Tribunalul Prahova intr-un dosar de trafic de persoane. Trei fete, printre care si minore, au fost obligate sa se prostitueze la strada, in Ploiesti si in Constanta, banii obtinuti astfel fiind principala sursa de venit a proxenetilor.Andrei Denis Esat, Ionela Radu, Ionut Claudiu Dudau, Vasile Nicu Dudau, Viorica Claudia Dudau, Petrica Dobre si Tudorel Dudau au fost trimisi in judecata in stare ... citeste toata stirea